兩岸國際

男子腰綁20美容針入境深圳斷正

海關總署上周四指，廣東深圳皇崗海關日前在福田口岸查獲一名男旅客，他身上綁藏20套美容針入境。男旅客神情緊張、步履異常而引起關員注意，他承認上述物品是受他人委託攜帶入境，並收取「帶工費」。 （綜合報道）
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