兩岸國際

南京海關查獲12幅問題地圖

南京海關查獲12張「問題地圖」。 南京海關查獲12張「問題地圖」。
南京海關查獲12張「問題地圖」。
【本報綜合報道】海關總署上周五公布，江蘇省南京海關所屬太倉海關關員上周三查獲並依法扣留12幅有問題地圖。
錯列台灣為國家
關員當日對入境船員行李進行查驗時，從中查獲多幅疑似「問題地圖」。經鑑定，地圖錯把台灣以國家類別標註，嚴重損害中國主權和領土完整，違反一個中國原則。
地圖顯示台灣為獨立國家。地圖顯示台灣為獨立國家。
地圖顯示台灣為獨立國家。
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