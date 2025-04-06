南京海關查獲12幅問題地圖

【本報綜合報道】海關總署上周五公布，江蘇省南京海關所屬太倉海關關員上周三查獲並依法扣留12幅有問題地圖。

錯列台灣為國家

關員當日對入境船員行李進行查驗時，從中查獲多幅疑似「問題地圖」。經鑑定，地圖錯把台灣以國家類別標註，嚴重損害中國主權和領土完整，違反一個中國原則。