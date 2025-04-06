漢光演習電腦兵推 台軍模擬抗敵14天
灰色地帶侵擾作背景 多款新裝備驗證
台軍年度軍演「漢光41號」昨日開始「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台展開為期14天13夜的全天候對抗演習。兵推將以灰色地帶侵擾，以及由演轉戰進犯台灣等可能行動為設定場景。
針對台軍近年陸續接裝新裝備，參謀本部作計室聯合作戰計劃處處長董冀星少將表示，台軍自去年起陸續執行各型無人機、M1A2T坦克、海馬斯多管火箭系統及拖式2B反裝甲導彈、岸置魚叉導彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再檢討排訂實兵演練課目。漢光軍演電腦兵推自昨日至本月18日，較去年的8天7夜時間長，可見要驗證的科目也比以往多。民進黨立委王定宇認為，台軍的戰法戰術成果需透過電腦兵棋推演，並在7月的實兵演習中驗證。
美軍機越巴士海峽 遭解放軍攔截
美國陸軍一架外判民用情報偵察機上周四傍晚6時53分飛越巴士海峽時，遭解放軍軍機攔截。解放軍軍機發出廣播，指美國龐巴迪環球6500情報偵察機位於北緯21度38分、東經121度19分，已進入中國毗連區上空，要求表明意圖。偵察機當時執行例行任務，搜集區內電磁信號情報。
截至昨早6時過去24小時內，台軍偵獲解放軍軍機12架次、軍艦6艘持續在台海周邊活動。其中，9架次軍機逾越海峽中線進入台灣西南及東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。本報綜合報道
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