澳洲擬向華企買回達爾文港營運權
【本報綜合報道】澳洲北領地政府2015年簽約，向中資公司嵐橋集團出租達爾文港99年，澳洲聯邦政府及美國之後提出國家安全疑慮。澳洲總理阿爾巴內塞表示，計劃從中資企業手上買回北部重要港口達爾文港的營運權。
總理稱聯邦政府或直接干預
阿爾巴內塞表示，希望達爾文港掌握在澳洲人手中，方案包括尋求私人買家重新控制達爾文港，而毋須動用納稅人的金錢，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作，如果需要聯邦直接干預，亦會做好準備。他指，如工黨政府再次當選，將尋求從中國嵐橋集團手中購回營運權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有。
達爾文港設有美軍基地。澳洲北領地政府2015年與嵐橋集團，簽署99年租賃權協議，將達爾文港碼頭，包括達爾文海上供應基地和福特山等碼頭設施出租給嵐橋集團，引起時任美國總統奧巴馬批評。澳洲聯邦政府官員近日與北領地官員會面，討論達爾文港的未來。嵐橋澳洲就否認出售港口，指沒有參與當局的討論。
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