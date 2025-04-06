澳洲擬向華企買回達爾文港營運權

【本報綜合報道】澳洲北領地政府2015年簽約，向中資公司嵐橋集團出租達爾文港99年，澳洲聯邦政府及美國之後提出國家安全疑慮。澳洲總理阿爾巴內塞表示，計劃從中資企業手上買回北部重要港口達爾文港的營運權。

總理稱聯邦政府或直接干預

阿爾巴內塞表示，希望達爾文港掌握在澳洲人手中，方案包括尋求私人買家重新控制達爾文港，而毋須動用納稅人的金錢，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作，如果需要聯邦直接干預，亦會做好準備。他指，如工黨政府再次當選，將尋求從中國嵐橋集團手中購回營運權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有。