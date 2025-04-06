台業界促政府爭取美降關稅至25%以下

【本報綜合報道】美國向全球徵收對等關稅，其中針對台灣商品對等關稅達到32%。台灣部分商會昨認為行政院挹注880億元新台幣（約205億港元）協助產業是杯水車薪，要求政府在對等關稅周三生效前爭取美方調低關稅。

商會認為補助杯水車薪 台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰估計，對等關稅後台灣對美國出口將降逾60%，出口額會減少最多600億美元（約4,680億港元），行政院880億元補助根本杯水車薪。他認為政府最重要任務是盡快與美談判爭取調低關稅，否則數個月內就會看到影響，如受到衝擊企業就會展開裁員等，影響勞工權益。

中小企業總會理事長李育家認為，政府首要任務是與美國談判和溝通，想辦法將對等關稅降至25%以下，他提到台灣競爭對手，如南韓、日本的對等關稅大約是25%、24%，台灣應爭取同等水準才合理，又認為政府應先準備籌碼與美談判，例如目前高達17.5%的對美汽車關稅。

行政院上周五召開記者會，宣布推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，行政院長卓榮泰指，政府團隊過去數月不斷為美國經貿情形研判與分析。美國對等關稅具體影響仍需確認，他要求各部會全面性檢討對產業的衝擊，提出檢討與因應措施。