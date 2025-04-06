華6商會發聲明 不滿美徵對等關稅

【本報綜合報道】美國宣布對中國徵收34%對等關稅，中國6間商會昨分別發布嚴正聲明，包括中國五礦化工、機電產品、醫藥保健品、食品土畜、紡織品和輕工工藝品等行業的進出口商會。商會紛紛表示，會員企業對美方做法表達強烈不滿，支持中國政府採取的反制措施。

中國五礦化工進出口商會發布聲明，強烈反對美國以「對等」為由再次單方面加徵進口關稅的行為，嚴重違反世貿組織規則，將對中美正常經貿合作造成實質傷害，對美國民眾消費和全球經濟產生不利影響。中國紡織品進出口商會則在聲明中強調，希望美方能傾聽產業界與消費者呼聲，並盡快修正損人不利己的單邊霸凌行為。

斥影響各國民眾醫療保障 在醫藥保健品方面，進出口商會強調部分產品疊加華府以往無理加稅措施，關稅已達到極高水平，美方單邊貿易措施將嚴重影響各國相關中低收入群體的醫療保障，堅決反對美國採取的單邊貿易霸凌行為。中國機電產品進出口商會亦發布聲明，敦促美方立即停止單邊主義行為，希望透過對話協商解決分歧。

中國輕工工藝品進出口商會收到會員企業對此表示強烈不滿、希望有關部門和商會能夠關注此事、保護企業合法權益的訊息。商會正向相關部門反映企業呼聲，並進一步向會員企業了解有關情況。中國食品土畜進出口商會又呼籲相關業者加強合作，共同開拓國內外市場，應對美國加徵關稅帶來的挑戰。