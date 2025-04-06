華傳不滿關稅 交易恐擱淺 TikTok出售死線 美再延75天

原敲定設新公司 字節跳動持股不足2成 美國總統特朗普上周五在社交平台表示，決定將TikTok不賣就禁的期限，再延遲75日。字節跳動翌日強調，尚在與美國政府商談，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

TikTok不賣就禁的期限原定昨日屆滿。特朗普表示將會簽署行政命令，讓TikTok運作多75日。特朗普指，政府一直致力達成拯救TikTok的協議，並已取得巨大進展，但仍需做更多工作才能夠確保獲得批准。特朗普指，知道中國因為他的對等關稅政策感到不開心，美方希望友好地與中國繼續合作，期待與TikTok及中國合作完成交易，他不希望TikTok在美國關閉。

知情人士透露，特朗普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准分拆字節跳動旗下短片分享平台TikTok在美資產的交易，有關交易被擱置。有關交易結構上周三基本敲定，核心內容是將TikTok的美國業務分拆，成立一間總部設於美國的新公司，由佔多數股權的美國投資者持有和營運，字節跳動保留不足20%的少數股權。

沃爾瑪否認考慮參與收購 中國駐美國大使館回應TikTok交易最新情況指，中國已多次就TikTok問題表明立場，中國一貫尊重並保護企業的合作權益，反對違反市場經濟基本原則的做法。另外，美國廣播公司（ABC）引述接近交易的消息人士報道，受電子商務平台亞馬遜（amazon）參與競投收購TikTok影響，美國零售商沃爾瑪正積極考慮加入收購TikTok的投資者群體。沃爾瑪發言人發聲明指，ABC的報道不實。

涉違反壟斷法 杜邦中國被查 中國市場監管總局宣布，杜邦中國集團有限公司涉嫌違反反壟斷法，市場監管總局依法決定立案調查。公開資料顯示，杜邦公司於1988年在深圳註冊成立杜邦中國集團有限公司。目前，杜邦已在華建立39家獨資及合資企業，擁有員工約6,000人，在中國總投資額逾8億美元（約62.4億港元），產品和服務領域涉及化工、農業、食品與營養、電子、紡織、汽車等多個行業。

中國外交部發布中國政府關於反對美國濫施關稅的立場，批評美國以各種借口，宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。中國強烈譴責和堅決反對美國濫施關稅，指施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方將採取堅決措施，維護自身主權安全發展利益。本報綜合報道