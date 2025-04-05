兩岸國際

鮮食「麻辣燙」 愛犬也可嘗
近日，中國上海一間寵物鮮食餐飲店走紅，提供三文魚、紅蝦、牛肝、蔬果等近20種食材，供狗主選好後混合秤重計算價錢（右圖），每約0.61公斤售價為24.9元人民幣（約26.6港元），再用微波爐高溫加熱煮熟，被網民戲稱為「狗狗版麻辣燙」，紛紛調侃「人不如狗系列」。
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