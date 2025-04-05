自主研製望遠鏡南極放置 中國射電天文觀測首實現

【本報綜合報道】中國湖北宜昌三峽大學聯合中國極地研究中心、上海師範大學前日公布，已將新研3.2米口徑射電/毫米波望遠鏡「三峽南極眼」成功部署於南極中山站，實現中國在該站的首次射電天文觀測，捕捉宇宙中的電磁波訊息。

收集宇宙電磁波訊息 該望遠鏡由三峽大學與上海師範大學共同研製，具70GHz以下射電信號探測能力。它在南極中山站成功安裝後，目前已正式展開銀河系中性氫和氨分子譜線天文觀測研究，獲得超過600MB射電天文觀測數據。

據悉，該望遠鏡突破極寒大風環境適應性改造、南極天文台站建設關鍵技術瓶頸，為南極亞毫米波望遠鏡研製奠定基礎。待其進入平穩運行期後，三峽大學將擇機派遣科研人員奔赴南極中山站，開始實地科考之旅。