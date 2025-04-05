軍情五處揭秘工具 細訴間諜解密血淚

百年檸檬藏傳奇壯舉 取汁液作隱形墨水 提到間諜，多數人都會想起007系列電影主角占士邦，風流倜儻、智勇雙全。一向神秘的英國軍情五處（MI5）近日在倫敦的英國國家檔案館舉辦特展，首次公開珍藏百年的間諜工具及解密檔案，揭露真正英國間諜背後故事，比小說情節更令人匪夷所思。

展覽名為「軍情五處：官方機密」，展品包括袖珍間諜相機、藏於爽身粉罐內的微縮膠片文件，以及前蘇聯間諜伯吉斯（Guy Burgess）逃亡時遺下的公事包、能潛入敵營的鑰匙等，勾勒出諜報世界真實面貌。

探討報告 對比男女能力 其中最傳奇莫過於一個已有110年歷史的黑色乾癟檸檬，一戰期間，德籍間諜穆勒（Karl Muller）曾用其汁液作為隱形墨水書寫信件，傳遞英軍情報，最後於1915年在倫敦被槍決。此外，一份探討女性能否勝任間諜報告提及，實際上多數說話不慎犯錯的是男性，反映了MI5對女性態度變化。

成功失敗經歷 免費共賞 展覽同時展示MI5成功與失敗的經歷，包括二戰時用雙面間諜誤導納粹德國領袖希特拉，為1944年盟軍諾曼第登陸行動鋪路，以及冷戰期間有關「劍橋五傑」間諜醜聞的重大失誤。展期由今日起至今年9月28日，免費入場。本報綜合報道

MI5購買的首部袖珍間諜相機。 前蘇聯間諜 伯吉斯 解密文件顯示，1941年在倫敦塔被處決的最後一人為德國間諜。 民眾參觀1960年代的閃發式無線電設備。 伯吉斯逃亡時遺下的公事包。 軍情五處總部位於倫敦。