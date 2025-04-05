傳極右陰謀論者篤灰 美炒NSA局長共6人

【本報綜合報道】美媒周四引述知情人士指，極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）向美國總統特朗普聲稱一些政府成員與他的政策方向不一致，導致6名國家安全委員會官員於本周先後被解僱。被炒官員還有國家安全局（NSA）局長兼美國網戰司令部司令蒂莫西·霍（Timothy Haugh）及其副手。

早前獲特朗普接見

報道指，被炒官員負責的領域包括情報、印度事務、國會聯繫與科技安全影響等，未知他們被免職的具體原因。特朗普周三在白宮橢圓形辦公室接見盧默，她便點名了一些與特朗普世界觀不一致的官員。有美國官員透露，政府內部早已醞釀一場清洗行動，針對被認為對特朗普議程不夠忠誠的國家安全委員會官員。有指國家安全顧問沃爾茲曾試圖保護他的團隊，惟他在Signal洩密風波後已失去特朗普與白宮高層的支持。