阿拉斯加波音機 傳「不安氣味」須折返

【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737-800型客機周三從俄勒岡州波特蘭飛往內華達州拉斯維加斯，起飛後駕駛艙和客艙傳出煙味，緊急折返波特蘭國際機場，安全着陸。

涉事航班編號AS757，載有157名乘客，周三上午9時10分在波特蘭國際機場起飛，不久後有乘客和機組人員報稱聞到駕駛艙和客艙有煙味，空中服務員在機艙內快速移動，並聽到機師報告有「令人不安的氣味」。客機最終於早上9時50分折返降落同一機場，消防員等應急人員登機檢查，乘客按正常程序落機。

引擎化學物未能燃燒 一名乘客指，航空公司稱煙霧原因是起飛前噴灑在飛機引擎的化學物質未能正常燃燒，因此部分化學物質排入後艙區域。波特蘭國際機場人員稱，客機起飛時報告駕駛艙或客艙內有煙霧，隨後折返並安全着陸，沒有火災或持續的安全威脅，消防隊為機上人士提供醫療評估。阿拉斯加航空表示，客機起飛後不久，機組人員就察覺到機上有強烈氣味，以防萬一所以折返，涉事客機因檢查而停止服務。