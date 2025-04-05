加國報復累鬥累 部分美車徵25%稅

美國早前宣布向進口汽車加徵關稅，加拿大周四對由美國進口、不符合《美墨加協定》的車輛徵收25%關稅。跨國汽車製造商聖帝蘭帝斯表示，由於美國對進口汽車加徵關稅，因此暫時關閉加拿大安大略省溫莎市的組裝工廠兩周。聖帝蘭帝斯職員工會指，約3,200名員工需暫時停工。

美國總統特朗普雖然未有把加拿大納入對等關稅名單，但隨着美國早前宣布向進口汽車徵收25%關稅的措施正式生效，將嚴重打擊加拿大的汽車製造業。加拿大總理卡尼在記者會指，他上周在電話中就告訴特朗普會對汽車關稅報復。他稱：「我們不情願採取這些措施，我們會採取對美國造成最大影響，而對加拿大影響最小的反制措施。」

汽車零部件不受影響 卡尼表示，報復關稅不會影響汽車零部件。汽車製造商只要在加拿大的生產和投資，就可以避免受到報復關稅的影響。卡尼表明目前未有再與特朗普通話的安排，又認為在美國家庭和工人明顯受到傷害前，華府不會改變目前的貿易政策。

卡尼估計，報復關稅會帶來80億加元（約440億港元）收入，將直接用於支援受關稅影響的工人和企業，目前正制訂框架，供汽車生產商申請援助資金。卡尼批評美國的關稅政策違反國際貿易法規，試圖重新構建國際貿易體系，加拿大已向世貿組織提出申訴。

法國籲暫停對美投資 對於美國向歐洲及其他國家加徵對等關稅，法國總統馬克龍周四呼籲暫停對美國的投資。他呼籲歐洲團結應對，切勿單方面採取行動。意大利總理梅洛妮認為美國的關稅是錯誤，但不能杞人憂天，她不主張以關稅反制。有歐盟高級官員表示，歐盟成員國計劃下周三表決向美國鋼鋁加徵25%關稅的反制措施。本報綜合報道