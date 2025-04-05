俄特使赴華府晤高官 討論恢復兩國對話

【本報綜合報道】俄羅斯總統對外投資和經濟合作特使德米特里耶夫周二起訪問美國華盛頓，周三至周四在白宮先後與美國政府中東問題特使威特科夫和其他特朗普政府高官會面，是俄烏2022年開戰以來首次有俄羅斯高官訪美。德米特里耶夫表示，美俄關係在拜登政府下被徹底摧毀，他訪美是為了恢復兩國對話。

希望在多個領域展開合作 知情美國官員透露，德米特里耶夫與兩名幕僚訪美，他周三先與威特科夫會晤，周四再與特朗普政府「關鍵」官員進一步開會。德米特里耶夫向記者總結今次會面成果，稱與美方討論了經濟問題，美國公司非常希望重返俄羅斯，以及美俄在稀土金屬、北極和其他各個領域開展合作的可能性，俄羅斯也正在努力恢復與美國的直飛航班。他坦言美俄在各個方面都存在分歧，但有一個過程和對話可助克服。

德米特里耶夫又指，烏克蘭不能加入北約的想法獲得廣泛認可，包括特朗普政府，美俄關係出現了積極的動態，在俄羅斯總統普京和美國總統特朗普的領導下，俄烏達成協議暫停相互打擊能源基礎設施，這是緩和戰事的重要第一步。