內塔尼亞胡到訪 匈牙利即退出ICC

涉在加薩犯戰爭罪行 遭頒令逮捕 以色列總理內塔尼亞胡不顧國際刑事法院（ICC）逮捕令，周四抵達匈牙利展開4天國事訪問。匈牙利總理歐爾班同日宣布決定退出ICC，指摘ICC已淪為政治工具。ICC發言人回應稱，相關退出程序需要一年時間，匈牙利仍有義務與ICC合作。

ICC稱程序需時一年 匈牙利是以色列在歐洲最堅定的盟友之一，歐爾班在首都布達佩斯為內塔尼亞胡舉行歡迎儀式，並舉行聯合記者會。歐爾班稱，匈牙利不想在淪為政治工具的ICC中扮演任何角色。匈牙利國際交流與關係國務秘書科瓦奇表示，根據匈牙利憲法和國際法律義務於啟動退出ICC程序。如果匈牙利最終退出ICC，將成為唯一一個非ICC成員國的歐盟國家。

內塔尼亞胡稱讚匈牙利的決定大膽及有原則，對所有民主國家都很重要，必須站出來反對腐敗的ICC。以色列外長薩爾表示，匈牙利外長西雅爾多和他詳細討論過退出ICC，ICC已經喪失其道德威信，踐踏國際法基本原則，企圖妨礙以色列自衞。他感謝匈牙利對以色列及正義和主權原則，所持明確而堅定的道德立場。內塔尼亞、歐爾班就匈牙利決定退出ICC一事，與美國總統特朗普交談。

ICC於去年11月21日，向內塔尼亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令。ICC指控兩人前年10月8日至去年5月20日期間，在加薩戰爭期間犯下危害人類罪和戰爭罪行。ICC有100多個成員國，意味若內塔尼亞胡和加蘭特前往其中任何一個國家，都面臨逮捕風險。然而，ICC沒有執法力量，因此逮捕疑犯必須由有關國家協助，ICC無法強制成員國執行逮捕令。本報綜合報道