執政黨接受裁定 在野黨促政界反省

【本報綜合報道】南韓執政黨國民力量昨日表示，接受憲法法院罷免總統尹錫悅的裁定，並向國民道歉。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明表示，在任總統再次罷免是南韓憲政史上的悲劇，政界都應深刻反省並承擔責任。

國民力量非常對策委員會委員長權寧世指，憲院的裁定令人遺憾，但國民力量虛心接受，相信尊重憲院決定是守護民主和法治的方法。他說身為執政黨未能發揮應有作用，深感責任重大，呼籲民眾保持冷靜，避免暴力與極端行為，攜手守護社會的和平與秩序，停止一切煽動分裂與矛盾的行為，共同致力於社會的療愈與復原。

李在明承諾，為避免類似憲政危機重演，會竭盡全力讓政治成為國民和國家的希望。他續指，放眼全球，唯有南韓僅憑非武裝的國民權力和平推翻無道政權，世界將重新評價南韓，只要全國團結一致，很快能重拾國際社會的信任，化危為機。

共同民主黨籲勿引發對立分裂 共同民主黨首席發言人趙承來感謝始終站在前線、引領國家走出危機的國民，尹錫悅及國民力量應虛心接受裁決，認真反省、向國民道歉，立即停止引發對立與分裂的行為。他呼籲總理韓德洙切實履行憲法和法律賦予的責任，確保國家政務按照法定程序有序推進。