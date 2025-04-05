韓軍撤尹錫悅肖像 總統府降藍色鳳凰旗

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅昨日上午11時22分被罷免後，首爾龍山總統府於上午11時40分降下象徵南韓總統的「藍色鳳凰旗」。韓軍指揮官室、會議室等處懸掛的尹錫悅肖像亦被紛紛撤下。

總統辦公室官員當日留守辦公室收看憲法法院的彈劾案宣判直播，部分幕僚之前估計憲院可能會駁回彈劾案或者不予受理，內部更曾為尹錫悅恢復總統職務做準備，包括做工作報告、召開國務會議及國家安全保障會議等。但8名法官以一致意見裁定罷免後，總統室大受衝擊，一名官員直言無話可說，不知接下來怎麼辦。

韓德洙暫代三軍統帥

國防部《部隊管理訓令》規家，總統肖像應懸掛於國防部長辦公室及大會議室、聯合參謀本部議長辦公室及大會議室等地。若總統肖像受損或因任期結束需要更換時，應由相關部隊首長負責進行粉碎或焚毀處理。國防部人士表示，會依訓令處理總統肖像，已下達相關公文。目前由總理韓德洙暫代三軍統帥，但肖像不會在部隊內懸掛，待新總統就職後，軍方各單位才會懸掛新總統肖像。