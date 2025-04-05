韓憲院彈劾案判決 即時罷免總統尹錫悅

史上第2人在位撤職 60日內須大選 南韓憲法法院昨日就彈劾案宣判，裁定罷免尹錫悅的總統職務，判決立即生效。尹錫悅即時剝奪總統權力和待遇，成為繼前總統朴槿惠後，南韓憲政史上第二位罷免的總統。尹錫悅對未能達到國民期望深感歉意，並感謝支持者。根據憲法，總統選舉須在60天內舉行，最大機會是6月3日。

憲法法院上月25日結束彈劾案最後一次辯論，時隔38天作出終極裁決。尹錫悅沒有到法院聽取判決，在總統官邸收看直播。代理院長文炯培於上午11時22分宣讀主文，指參與彈劾案表決的8名法官意見一致，同意罷免尹錫悅。裁決書指出，尹錫悅動用軍隊及警察破壞國會等憲政機關，嚴重侵犯國民的基本權利，明顯違反總統維護憲法的職責。罷免尹錫悅能維護憲政秩序，由此產生的利益遠遠大於損失。

憲法法院還駁回尹錫悅關於緊急戒嚴屬於警告性質的主張，認為說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的相悖。同時，憲院認定尹錫悅曾試圖阻止國會表決解除緊急戒嚴案，意圖動用防諜司令部拘捕主要政治和法律界人士，行為對民主制度構成嚴重威脅，確認國會提出彈劾案在程序上並無不當。自彈劾案啟動，歷經111天終塵埃落定，創下總統彈劾案最長審理紀錄。

15高級幕僚請辭遭駁回 得悉憲法法院裁決後，15名總統辦公室高級幕僚向代行總統職權的總理韓德洙集體請辭，包括總統秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、政策室長成泰胤、國家安保室長申源湜等首席秘書級別以上幕僚，惟韓德洙駁回請辭。尹錫悅律師尹甲根稱，憲法法院裁決是徹頭徹尾的政治決定，因此不可接受。

根據《關於前任總統禮遇的法律》，正常卸任後的總統享受的禮遇包括，領取相當於在職時期年薪95%的養老金；獲總統紀念項目補貼；配備3名秘書和一名私人司機；獲派辦公室、專車；本人和家人醫療服務等。前任總統去世時可安葬於國立顯忠院，但彈劾罷免則無法享受。

尹失豁免權 內亂罪可判死 尹錫悅將接受涉嫌帶頭發動內亂案的刑事審判，並以前總統身份獲警衞保護。尹錫悅失去總統司法豁免權後，檢方可能會加快處理內亂罪刑事案件，罪成最高可判死刑。同時，尹錫悅妻子金建希亦可能難逃法網，她涉在2020年參與德意志汽車公司股價操縱，並收受價值300萬韓圜（約1.62萬港元）名牌手袋賄賂。一旦罪成，操縱股價罪最高可判無期徒刑，受賄罪則面臨5年以上有期徒刑。本報綜合報道

尹錫悅最終被罷免下台。 尹錫悅的支持者得知判決後神情失望。（Getty Images圖片） 民眾慶祝法院裁定尹錫悅的彈劾案成立。 尹錫悅因頒布緊急戒嚴令而被控涉嫌發動內亂。（Getty Images圖片） 代理院長 文炯培 南韓總統魔咒 下場多悲慘