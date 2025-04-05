黑龍江12死煤礦意外 處置43人調查公開

黑龍江省雞西市恒山區坤源煤礦前年12月20日發生重大運輸事故，造成12人死亡，13人受傷。事故調查小組周四公布調查報告，對43名責任人員和相關單位提出處理意見建議。

報告指，事故是一宗因隱瞞作業區域、違法開採、違規使用提升設備、作業人員違規蹬車導致的重大生產安全責任事故，並蓄意瞞報。

違規用設備 涉非法開採 調查發現，事故直接原因為坤源煤礦違法開採三採區，違規使用非斜井提升用的絞車及鋼絲繩，鋼絲繩斷絲超標、破斷拉力降低，違章安排作業人員蹬乘混載貨物的串車，鋼絲繩過載斷裂造成跑車，並導致人員傷亡。依據《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》（GB6721—1986）和有關規定統計，直接經濟損失2,734.78萬元人民幣（約2,919萬港元）。

搬屍毀證據 偽造事故現場 坤源煤礦事發後蓄意瞞報事故，未按規定啟動應急預案，現場救援不規範，應急物資儲備不足，事發後更採取轉運罹難人員屍體、銷毀證據及預謀偽造事故現場等手段。事故調查小組對相關人員和單位提出處理意見建議，黑龍江省紀委監委對監察對象及黨員幹部提出問責意見。其中，司法和紀檢監察機關已採取措施人員14人、建議給予黨紀政務處分人員29人。本報綜合報道