放牧遇山火燒死67羊 男子不滿鎮府賠償少
【本報綜合報道】陝西商洛市鎮安縣達仁鎮春光村一名牧羊男子上月25日在山上放羊期間，遇上安康地界蔓延而來的山火，67隻羊被燒死，造成至少13萬元（人民幣‧下同，約13.9萬港元）損失。鎮政府提出願意賠償8萬元（約8.5萬港元）遭拒，雙方至今未達成共識。
損失近14萬 僅獲提賠8.5萬
事主史先生早前在春光村山上放羊，由於緊鄰的安康旬陽縣仁河口鎮橋上村一名老人祭祀時引發山火，導致史先生多隻羊被燒死。他事後與達仁鎮相關人員協商此事，對方提出的賠償金額，與其實際損失有所出入，故他無法接受。
達仁鎮政府一名彭姓男官員表示，他按史先生的描述計算出對方具體損失約為8.8萬元（約9.4萬港元）。由於導致失火的老人並無經濟賠償能力，事後達仁鎮與仁河口鎮及橋上村負責人協商，提出兩地政府願意一同負責向史先生賠償，並計劃於下周四前兌現，惟對方不僅不接受，更在網上聲稱被打壓。彭男指，史先生目前仍在網上發布不實言論，對他產生負面影響，無法再為對方溝通，後續應由史先生自行與仁河口鎮協商賠償事宜。
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