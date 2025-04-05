國務院倡議聚焦解決四亂 減輕企業負擔

國務院周三召開減輕企業負擔部際聯席會議2025年工作會議，提出聚焦亂收費、亂檢查、亂罰款、亂查封等「四亂」問題，開展規範涉企行政執法專項行動，制訂出台亂收費行為處理辦法，堅決防止以罰增收、以罰代管、逐利罰款等行為，健全完善執法監督糾錯問責機制。

增設拖欠款項投訴平台

會議指出，過去一年各地區各部門聚焦落實惠企紓困政策、完善涉企行政事項清單、整治涉企違規行為、優化企業服務等重點任務，深入開展減輕企業負擔工作，減稅降費和降低成本取得新突破，涉企違規事項治理取得新進展，企業服務水平取得新進步。除處理上述「四亂」問題，會議部署今年工作重點還包括，聚焦拖欠企業帳款問題，開展加快加力清理拖欠企業帳款行動，嚴格源頭管理，加大對新增拖欠的懲戒力度，建設國家統一的拖欠中小企業款項投訴平台 ，健全解決拖欠企業帳款長效機制。