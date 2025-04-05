美禁駐中國人員 與華公民相戀

【本報綜合報道】美國傳媒前日引述消息報道，美國政府已禁止派駐中國的美方政府人員、家屬及合約人員與中國公民談戀愛或發生性關係，已於今年1月透過口頭和電子方式下達禁令。

知情人士透露，美國去年夏天出台新規，禁止駐中國大使館和領事館的美方人員與擔任警衞和其他支援任務的中國公民發生戀愛關係和性關係，有國會議員其後聯繫時任駐華大使伯恩斯，擔心相關限制仍然不夠嚴格。伯恩斯隨即在離任前夕，將禁令擴大到全面禁止與中國任何中國公民建立戀愛關係和性關係，禁令涵蓋範圍包括北京美國駐華大使館，美國駐廣州、上海、瀋陽、武漢、香港領事館，任何違反禁令者將被勒令立即離開中國。唯一可以申請豁免的是已經與中國公民建立愛情關係的美方人員，但如果豁免申請遭拒，他們亦必須終止關係或離職。

防墮美人計洩機密 美國情報專家分析指，禁令是為防止中國情報機構利用美人計獲取美方機密，美國近年來已對此愈發重視，並在美方人員派駐中國前，告知對方中國情報部門派遣女性引誘美國外交官的案例，且中國亦可能會指派數十名國安人員監視他們感興趣的美國外交官。中國外交部發言人郭嘉昆前日被問及有關禁令問題時並未正面回應，僅稱：「我想這個問題你問美方可能更合適。」