撤中港小額進口包裹免稅 華輕工業聯會轟霸凌毀秩序

【本報綜合報道】美國取消對來自中國和香港的低價值進口產品免稅最低限度待遇，下月2日起生效。中國輕工業聯合會以及廣大輕工業昨表示嚴重關切和堅決反對，批評美方粗暴破壞中美正常貿易秩序，嚴重影響全球產業合作，極大損害包括美國人民在內的消費者權益。

斥損供應鏈穩定 害人害己 聯合會批評美國取消小額包裹免稅政策，不僅破壞全球輕工業消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，亦對美國普通民眾造成較大直接損失，是明顯害人害己的行為，最終損害包括美國在內的各方利益。

聯合會呼籲國際社會共同抵制貿易霸凌，堅決維護平等互利國際貿易體系，同時強烈要求華府尊重市場規律，正視民眾需求，停止錯誤做法。聯合會有信心面對風雨挑戰，以更高品質產品、更創新商業模式，繼續服務包括美國人民在內的全球人民美好生活需求。