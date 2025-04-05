特朗普「宣戰」遭團體控越權 華反擊向美貨增徵34%關稅

美國總統特朗普揮動關稅大棒，令中國貨品關稅疊加稅率高達54%。中國國務院關稅稅則委員會昨宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅，反擊美國向中國輸美商品徵收對等關稅。美國保守派法律團體「新公民自由聯盟」（NCLA）入稟佛羅里達州聯邦法院，控告特朗普越權，請求暫緩對華關稅。

關稅稅則委員會表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則。經國務院批准，自下周四（10日）12時01分起對原產於美國的進口商品加徵關稅。現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。下周四12時01分前啟運的貨物，並於下月13日零時進口則不加徵本次關稅。

關稅稅則委員會批評，美國徵收對等關稅做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

11美企對台軍售 遭陸制裁 中國商務部宣布，把11間涉對台軍售美國企業列入不可靠實體清單，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資。商務部會同海關總署，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，海關總署暫停6間美企產品輸華資質。商務部新聞發言人表示，針對美方宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收對等關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制起訴，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。

NCLA代表佛州家居管理產品零售商Simplified提訟，指控特朗普缺乏法律權力實施周三公布的全面關稅，以及2月1日根據《國際緊急經濟權力法》授權徵收的關稅。入稟狀指，總統只能在獲得國會許可下，並根據規定如何及何時授權的複雜貿易法規徵收關稅，法規需要事先調查、詳細的事實認定，以及法定權力和關稅範圍的緊密契合，而特朗普援引的《國際緊急經濟權力法》從未用來徵收關稅，只允許總統採取必要行動應對特定緊急情況。

NCLA高級訴訟律師莫里斯（Andrew Morris）稱，特朗普援引緊急權力對法規未授權的中國進口產品徵收全面關稅，濫用權力，篡奪國會控制關稅的權利，並破壞了憲法三權分立。本報綜合報道