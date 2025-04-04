特朗普謀第三任 逼社會政治抉擇

美國總統特朗普日前在接受美媒電話訪問時表示，尋求第3個總統任期「並非開玩笑，而且有辦法」。他聲稱，2020年大選因被整而當不上總統，但拜登的4年任期表現很差，因此他如今廣受歡迎，不少人支持他參加下屆大選，繼續當總統。

美國憲法第22修正案由共和黨於1947年發起，1951年得到足夠數量的州批准而生效。修正案生效後，總統只能擔任兩屆4年任期即總共8年；已累計當選總統兩次並擔任過兩屆總統任期的人，不允許隔一任期再參選。然而，擔任兩屆總統任期後可否競選副總統的問題，尚存爭議。

憲法規定只能當兩任 美國法律界就這個問題有不同的解釋，有人擔心，雖然憲法規定不能當總統超過兩任，但不排除有人會「走後門」，繼續出任總統。例如，副總統萬斯2028年可以特朗普為副手參選總統，若成功當選並成為總統後辭職，是否就可以由特朗普接手，再當總統？亦有法律界學者指出，根據憲法第12修正案列明，「依憲法無資格擔任總統的人，也無資格擔任美國副總統」。

如今最令人擔心的是，特朗普會否在他這一任完結前弄出緊急狀況，例如國家陷入國際戰爭、內戰狀態，或是國家出現嚴重金融、經濟危機，他便要求緊急修憲，容許他當第3任總統以解決這些危機。特朗普亦可爭取參議院、眾議院超過三分之二贊成修改憲法，並獲全國四分之三州級政府批准，使他可以續任，不過這個過程非常冗長，如果他在中期選舉前策動，大有可能導致共和黨在參眾兩院失去過半數優勢，這項修憲自然成為泡影。

事實上，無論是民主黨或共和黨，以至廣大群眾，都在觀望特朗普新政，例如加徵關稅、裁減政府人手，對社會醫療保障、退休金、工作機會、經濟、消費、物價的影響。現時民主黨及不少民眾，對特朗普用總統行政命令取代國會民主議決，建立由馬斯克主管的「政府效率部」（DOGE），推動廢除聯邦教育部，同時在未有詳細計劃，更有可能不計後果之下，迫令政府部門大幅裁員，都表示憂慮。

總而言之，特朗普的冒險政策，以及企圖續任總統，都一定程度迫使政黨及人民深切思考，他們是想選擇強人政治，還是回復過去較有制衡的民主制度？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻