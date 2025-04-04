兩岸國際

細過粒米 嶄新心臟起搏器 體液供電嘖稱奇

新開發的心臟起搏器堪稱世上最小，體積比一粒米還細小。 新開發的心臟起搏器堪稱世上最小，體積比一粒米還細小。
新開發的心臟起搏器堪稱世上最小，體積比一粒米還細小。
毋須手術取出自行溶解 初生嬰兒適用康復加快
國際學術期刊《自然》前日刊登的一篇研究指，由美國西北大學團隊領銜，與新加坡國立大學、中國華中科技大學等多間大學研究者合作，成功開發出世上最小的心臟起搏器，不但體積比一粒米還細小，更毋須外部接入電源或替換電，只需體液就可自行發電，驅動心臟跳動。
配合貼片 監測心電圖
該微型裝置尺寸僅為1.8毫米×3.5毫米×1毫米，體積比目前已知最小的起搏器之一「美敦力Micra」約小500倍。它可通過寬度小於3毫米的皮膚切口微創植入，以導入器直接注射到心外膜下心肌淺層，通過光控開關遙控起搏，配合皮膚貼片監測心電圖等，一旦發現心律失常，皮膚設備就會發出近紅外光，實現自主閉環心臟電療。
裝置利用身體自身環境發電概念，由中國博士後張亞敏提出。內置電極由可生物吸收材料組成，陽極（即負極）為鎂（或鋅），陰極（正極）為三氧化鉬。心臟周圍體液成為電解液，當電極接觸到就觸發負極和正極之間電化學反應，產生電流傳遞給心臟驅使跳動。
料3年內展人體研究
領導研究的美國西北大學教授羅傑斯（John A. Rogers）介紹，該裝置極大降低傳統起搏器所需的侵入性手術風險，比如感染或心肌損傷，甚至適用於新生兒。所有材料可在兩年多完全生物吸收，使用完就會在體內無害溶解，毋須手術取出。本次研究主要在小鼠、豬等動物模型和離體人類心臟組織上實驗，預計兩三年內啟動首次人體植入研究。本報綜合報道
微型心臟起搏器透過導入器放入人體。微型心臟起搏器透過導入器放入人體。
微型心臟起搏器透過導入器放入人體。
皮膚貼片和微型心臟起搏器配合運作。皮膚貼片和微型心臟起搏器配合運作。
皮膚貼片和微型心臟起搏器配合運作。
領導研究的教授羅傑斯指裝置極大降低傳統起搏器所需的侵入性手術風險。領導研究的教授羅傑斯指裝置極大降低傳統起搏器所需的侵入性手術風險。
領導研究的教授羅傑斯指裝置極大降低傳統起搏器所需的侵入性手術風險。
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