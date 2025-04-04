細過粒米 嶄新心臟起搏器 體液供電嘖稱奇

毋須手術取出自行溶解 初生嬰兒適用康復加快 國際學術期刊《自然》前日刊登的一篇研究指，由美國西北大學團隊領銜，與新加坡國立大學、中國華中科技大學等多間大學研究者合作，成功開發出世上最小的心臟起搏器，不但體積比一粒米還細小，更毋須外部接入電源或替換電，只需體液就可自行發電，驅動心臟跳動。

配合貼片 監測心電圖 該微型裝置尺寸僅為1.8毫米×3.5毫米×1毫米，體積比目前已知最小的起搏器之一「美敦力Micra」約小500倍。它可通過寬度小於3毫米的皮膚切口微創植入，以導入器直接注射到心外膜下心肌淺層，通過光控開關遙控起搏，配合皮膚貼片監測心電圖等，一旦發現心律失常，皮膚設備就會發出近紅外光，實現自主閉環心臟電療。

裝置利用身體自身環境發電概念，由中國博士後張亞敏提出。內置電極由可生物吸收材料組成，陽極（即負極）為鎂（或鋅），陰極（正極）為三氧化鉬。心臟周圍體液成為電解液，當電極接觸到就觸發負極和正極之間電化學反應，產生電流傳遞給心臟驅使跳動。

料3年內展人體研究 領導研究的美國西北大學教授羅傑斯（John A. Rogers）介紹，該裝置極大降低傳統起搏器所需的侵入性手術風險，比如感染或心肌損傷，甚至適用於新生兒。所有材料可在兩年多完全生物吸收，使用完就會在體內無害溶解，毋須手術取出。本次研究主要在小鼠、豬等動物模型和離體人類心臟組織上實驗，預計兩三年內啟動首次人體植入研究。本報綜合報道