援兵愁周日大雨抵 埋瓦礫待救恐淹斃

次輪物資運仰光 冀紓解災民徬徨 緬甸大地震已發生一周，造成3,145死、4,589傷及221人失蹤。中國駐緬甸使館昨表示，新增一名中國人死亡，至今有4名中國公民遇難、13人受傷。國家國際發展合作署發布消息，中國向緬甸提供的第二批緊急人道主義地震救災援助物資，當日上午從北京啟運，至中午抵達仰光。料緬甸下周日起會下雨，增加救災困難，有救援人員擔心被困瓦礫生存者或被淹死。

據報道，首批緊急人道主義地震救災援助物資已於上月31日運抵緬甸，第二批援助物資包括800頂帳篷、2,000條毛氈、3,000箱餅乾、2,000箱礦泉水等急需物資，由中國國際貨運航空包機運往仰光。國家國際發展合作署新聞發言人李明表示，中方願根據緬方需要，持續提供援助支持災民早日戰勝災害，相信緬甸人民能早日重建家園。

華救援隊救出9幸存者 中國救援隊伍周三在緬甸曼德勒市金色鄉村酒店救援點成功救出一名酒店男員工，他已被困超過120小時，這是中方救出的第9名幸存者。中國駐緬甸使館參贊虞晉峰同日赴仰光維多利亞醫院，探望在大地震中受傷的中國公民。全國人大常委會副委員長張慶偉則赴緬甸駐華使館，弔唁地震遇難者。

緬甸黎克特制7.9級強烈地震，令整個中南半島都感受到劇烈搖晃。日本專家分析發現，地震導致一段長400公里區域出現最多6米地表位移。日本國土地理院利用人工衞星大地2號的數據分析，確認緬甸地震造成地表劇烈移動。研究團隊對比2月16日與3月30日的衞星圖，發現緬甸西側的斷層區域發生明顯位移，西側地殼向北移動，而東側向南移動，最大變動幅度達6米。本報綜合報道