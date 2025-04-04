沃爾茲Signal建20群組 協調國安政策工作
【本報綜合報道】美媒周三再揭發美國國家安全顧問沃爾茲的團隊建立了至少20個Signal通訊群組，協調烏克蘭、中國、以巴及中東、非洲和歐洲政策，而且大多包括內閣及高層官員。
美媒引述5名知情官員報道，部分人是Signal通訊群組成員。官員指，通訊群組聊到特定國家安全話題是很常見的，留意不到有機密資料，但有出現過關於國安工作的敏感資訊。官員透露，沃爾茲在Signal建立整個國家安全委員會的溝通程序，他與國安委官員在政權過渡時期開始用Signal，之後沒有停用，他們從未在白宮工作，未能從競選模式切換。
稱政府設備可使用
國家安全委員會發言人休斯強調，Signal是獲允許在政府設備使用的，拜登和特朗普政府官員都有使用Signal。
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