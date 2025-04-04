被指快離效率部 馬斯克斥假報道

美國傳媒周三報道，美國總統特朗普近日向自己的內部圈子表示領導政府效率部的富豪馬斯克，將在未來數周離開政府效率部。白宮發言人萊維特在社交平台「X」轉發相關報道內容，直指是「垃圾」，重申馬斯克會完成任務後才離開政府效率部。馬斯克亦轉發萊維特的貼文，寫道：「是的，假新聞。」

美媒引述知情人士指，特朗普仍對馬斯克及政府效率部的計劃感到滿意，但兩人近日已決定，馬斯克很快會重返自己經營的企業。特朗普已與內閣成員等內部圈子人士討論馬斯克離開政府效率部的過渡問題，馬斯克是以「特別政府僱員」身份加入特朗普政府，為期130天，將於5月底或6月初屆滿，過渡期有可能與此相應。

完成任務始離任 不擔公職 知情官員認為，馬斯克可能會作為顧問保留非官方角色，不會完全離開。萊維特形容相關消息是垃圾，特朗普周一曾公開表示，馬斯克會在完成政府效率部的工作後離開公共服務；馬斯克本人亦曾表示完成任務後，將不會擔任公職。

另外，馬斯克去年在總統選舉前夕發起活動，身處搖擺州選民只要簽署支持言論自由及槍枝權利請願書，即可獲100美元（約780美元），每說服多一名選民簽署，可再額外取得100美元。一名賓夕凡尼亞州費城男子周二興訟，聲稱其去年響應號召收集簽名，理應獲得兩萬美元（約15.6萬港元），但馬斯克沒有如期支付。

遭選民興訟指未付活動費 由於害怕遭到報復，原告並未公布姓名。其律師表示，興訟是為了讓馬斯克履行承諾，原告原以為活動能讓其付得起帳單，因此在競選期間四處奔走，不僅響應馬斯克要求，亦深信對方最終會履約。訴訟另提到，馬斯克涉嫌違約行為可能還會造成至少100名受害者。馬斯克旗下政治行動委員會否認有任何不當行為，聲稱該組織致力於為每一份合法請願簽名支付費用，至今已支付數千萬美元，亦致力於剷除詐騙行為，有權拒絕向詐騙者支付款項。本報綜合報道

白宮發言人 萊維特