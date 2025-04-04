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澳洲總理大選拉票跌倒
62歲的澳洲總理阿爾巴內塞周四在新南威爾士省出席礦業與能源聯盟會議，為大選拉票，他在大合照時不小心在台邊差錯腳跌倒，引起現場一陣哄動，記者紛紛上前拍照，鎂光燈閃個不停。旁人立即上前扶起阿爾巴內塞，他似乎沒有大礙，面帶笑容，舉起雙手向觀眾示意，然後繼續合照環節。（綜合報道）
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