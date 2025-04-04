赴俄參戰朝軍傳傷亡近半

【本報綜合報道】英國國防情報局上月28日表示，截至當月北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克州攻勢作戰中傷亡5,000人以上，其中約三分之一很可能已經陣亡。推斷北韓首階段派往俄羅斯西部邊境的1.1萬士兵中，出現近半死傷。

分析指出，北韓士兵因大規模投入消耗性質的步兵進攻作戰導致傷亡率高企。目前北韓士兵活動區域仍限於庫爾斯克。英國國防情報局推斷，北韓軍人若想進入國際社會明確認定為烏克蘭領土的地區，需獲得俄羅斯總統普京和北韓領袖金正恩最終批准，意味兩國因不知曉進一步進攻將在國際上引發甚麼反響，陷入高度戰略苦惱。

南韓聯合參謀本部稱，派往俄羅斯的1.1萬名北韓軍人中，約4,000人傷亡。根據情報顯示，北韓今年1至2月又向俄羅斯增派逾3,000名士兵，並持續供應導彈、火炮和彈藥。俄羅斯已獲得相當數量的短程彈道導彈、220多門170毫米自行火炮和240毫米火箭炮，具體數量還可能增加。

北韓擴建無人機設施 另外，美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）周二稱，北韓擴建與戰略無人機相關的設施，並創立負責測試各類無人機的部隊。衞星圖片攝於上月28日，顯示平安北道龜城市方峴機場去年7至8月開工的7座40米寬無人機庫已經完工。CSIS研究報告稱，新建成的機庫可以容納北韓現役的新星4型、新星9型同級別的戰略無人機，推斷北韓創立配備8至16架無人機的部隊並從事實驗與試飛，表明北韓持續生產戰略無人機。方峴機場和方峴飛機工廠是北韓境內，唯一已知生產與試飛大型戰略無人機的場所。