華外長助理訪俄 商兩國關係烏危機

劉彬表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正向更高水平邁進。中方願同俄方一道，以兩國元首戰略共識為根本遵循，密切高層交往，深化戰略協作，拓展共贏發展空間。中方現擔任上合組織輪值主席國並將主辦峰會，願同俄方等成員國一道，推動上合組織加強合作和完善運作機制，繼續發展壯大，維護地區安全，促進地區發展。俄方表示，願同中方落實好兩國元首達成的重要共識，並保持有效戰略協作，推進各領域合作，共同舉辦紀念蘇聯偉大衞國戰爭和中國人民抗日戰爭勝利80周年系列活動。俄方堅定支持中方完成好上合組織主席國任務，推動上合組織取得更大發展。