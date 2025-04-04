伊朗核問題 美研非直接談判 同時增兵防破局

交換信函未減分歧 波斯灣局勢有升級風險，美媒周三指白宮正認真考慮伊朗提出的核問題非直接談判，同時顯著加強美軍在中東的部署，準備好一旦談判努力失敗，總統特朗普會選擇軍事打擊伊朗核設施。法國外交部長巴羅同日警告，若無法達成新一份伊朗核協議，軍事對抗很可能無法避免。

知情官員指，特朗普3周前去函伊朗最高精神領袖哈梅內伊，要求直接談判伊朗核協議，特朗普於過去周末收到正式回函，伊朗只答應透過阿曼做中間人進行非直接談判。華府認為直接談判的成功機會更高，但不排除伊朗提出的形式，亦不反對由阿曼作為中間人。華府內部仍在討論，未有定論，部分官員認為可以達成協議，有人則視對話是浪費時間，支持軍事打擊伊朗核設施。

官員續稱，交換信函後，美方正研究與伊朗展開對話及建立互信的下一步行動。美國近日持續向中東增兵和調動空中資產，包括部署至少6架可攜帶核彈的B2戰略轟炸機到印度洋迪戈加西亞島的美英軍事基地候命。官員重申，特朗普不想與伊朗開戰，但需要利用軍事資產在談判時建立威懾，並準備好在談判失敗或事態迅速升級時採取行動。

法閉門會談 憂難免軍事對抗 另一方面，法國總統馬克龍周三罕有召開內閣閉門會議討論伊朗問題。巴羅隨後強調，達成協議的機會窗口正在縮小，距離2015年伊朗核協議到期只剩幾個月時間，一旦失敗軍事對抗幾乎不可避免。3名外交消息人士透露，馬克龍內閣特別會議凸顯歐洲國家日益擔憂，倘核協議談判無果，美國及以色列可能空襲伊朗核設施。歐洲國家正試圖開闢外交路徑，希望在2025年10月聯合國對伊朗制裁自動恢復前，夏季前達成限制伊朗鈾濃縮活動的協議。西方指控伊朗核計劃其實是研發核武，但伊朗堅稱僅用於和平目的。

俄伊會晤 採聯合措施穩局勢 局勢敏感之際，以色列外長薩爾周四到訪巴黎。法國、英國和德國外長計劃在本周北約部長會議期間，與美國國務魯比奧討論伊朗問題，英法德均為2015年伊核協議簽署方。另外，俄羅斯外交部周三公布，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）與伊朗副外長塔赫特-拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）會面商討伊朗核問題，同意採取聯合措施穩定局勢，緩解西方國家人為和無理挑起的緊張。俄方強調，對伊朗使用軍事力量並威脅打擊其核設施是非法和不可接受的，將給中東和世界造成大規模和不可逆轉的放射性和人道主義後果。本報綜合報道