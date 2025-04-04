四川政協前副主席 涉嫌受賄遭逮捕

南京人大主任 涉違法紀受查

公開資料顯示，崔保華於1958年11月出生，是山東巨野人，在西南交通大學公共管理學院行政管理專業畢業，有研究生學歷，為管理學碩士。他長期在四川省工作，曾任四川省委常委、統戰部部長等職務，2017年5月任省政協副主席、黨組副書記，至2022年1月因任職年齡到限而請辭。他去年8月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍。通報稱，他搞迷信活動，違規接受宴請，違規收受禮品禮金；不正確履行職責，違規干預插手司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。