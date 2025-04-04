19年前入室搶嬰案 家屬望判4人販子死刑

【本報綜合報道】山東省泰安市多名男子於2006年12月4日凌晨強闖民居，搶走一名8個月大的男嬰，以2.86萬元（人民幣‧下同，約3萬港元）賣給山東省濟寧市一對夫婦，至去年1月案中4名疑犯被抓獲歸案。此案周三在泰安市中級人民法院開庭審理，4名疑犯互相推諉，更有人當庭翻供。被拐者家屬表明，希望判處人販子死刑。

起訴書顯示，被告曾××得知劉××、蘇××夫婦想抱養一名男孩，遂與被告呂××、王××共同預謀入室搶嬰，泰安肥城市王莊鎮后于村的被告袁××提供了同村的姜家有二胎男孩、男孩父母在外打工、家中只有老人等訊息，並帶呂××到附近踩點。曾××、呂××、王××在案發當日翻牆入院破鎖，把男嬰姜甲儒的祖父姜玉金拖到廚房毆打，同時拿鋼筋威脅控制住祖母張淑琴，再將姜甲儒搶走，賣嬰所得由3人瓜分。法院認為，被告以出賣為目的，使用暴力、脅迫方法綁架兒童，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以拐賣兒童罪追究刑事責任。

當年被搶的姜甲儒和父母、哥哥周三上午一同進入法庭，至中午暫時休庭時，姜甲儒母親喬守芬走出法庭，透露曾××和王××在庭上態度非常囂張，還瞪眼和抖腿。袁××則稱，只是跟別人閒聊時透露了姜家情況，幾天後才知姜甲儒被拐，但覺得跟他沒關係。喬守芬表示，經歷了庭審後非常難受，但仍要留存力氣繼續和人販子鬥爭。

將索賠642萬 惟難彌補傷害 喬守芬此前表示，袁××是同村的鄰居，兩家相距500至600米，有時從家門口過，姜玉金會熱情邀請袁××進家中喝茶，兩家無仇無怨，袁家有3名兒子，他為給兒子娶媳婦兒才鋌而走險犯案。姜玉金自責沒看好孫兒，鬱鬱寡歡，每天能抽4包煙，沒幾年便去世。喬守芬又指，這次開庭將索賠600餘萬元（約642萬港元），但坦言就算是賠6,000萬元（約6,420萬港元）也彌補不了對他們一家三代造成的傷害。