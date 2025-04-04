為建良好輿論氛圍 網信部整治體育飯圈

清逾160萬條訊息 處置近8萬帳號 內媒周三報道，網信部門近期會同體育主管部門持續加大對網上體育「飯圈」問題治理力度，嚴懲拉踩引戰和攻擊謾罵行為，清理逾160萬條違法違規訊息，處置7.6萬個帳號，其中關閉3,767個，維護清朗網絡空間，為運動員積極備戰和體育賽事順利舉辦營造良好輿論氛圍。

網信部門嚴打挑動互撕、引戰的「大粉」、「粉頭」帳號，要求網站平台依法依約關閉存在上述問題的1,376個違法違規帳號，同步解散5,803個相關違規群組。

網信部門又指導網站平台，對1,500餘個編造謠言、惡意炒作的「自媒體」帳號，採取關閉、禁言和暫停營利權限等措施；並會同體育主管部門加大管理力度，督促網站平台關閉假冒運動員、教練開設的531個帳號，解散違規建立的3,226個粉絲群組、1,264個超話和336個貼吧。

關閉下架違規售賣商家商品 此外，網信部門督促網站平台進行跨平台聯動處置，累計關閉6家違規售賣涉運動員商品的商家，下架123件違規售賣商品。網信部門及時處置存在不良導向的產品功能，強化線上線下聯動處置工作，將會同體育主管部門持續深化網上體育飯圈亂象治理，依法從嚴採取處置處罰措施。

京機場警罰31擾亂秩序粉絲 另針對粉絲在登機閘口聚集追拍，進入隔離區後追逐及逗留拍照等行為，北京首都國際機場警方本年以來已行政處罰31名擾亂公共場所秩序涉事人員。北京首都國際機場分局近日亦聯合北京市文化市場綜合執法總隊召開粉絲秩序管控約談會，針對某文娛機構未履行正確引導粉絲群，導致聚集擾亂機場秩序一事集體約談督促。

警方同時以該次約談為契機，完善上述協同治理機制，組建專班強化，分析研判、處置準備、現場管控及事後防範，將重點整治粉絲擾序、侵犯私隱及公民個人訊息等行為，持續督促文娛機構加強管理，抵制不良飯圈文化，引導理性追星。本報綜合報道