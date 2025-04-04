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福清市強拆民房 法院裁違法
福建省福清市玉屏街道居民陳代忠2018年不滿祖屋遭到強拆，遂起訴福清市政府及玉屏街道辦。最高人民法院（最高法）近日決定撤銷二審裁定，認為案件證據不足以證明被訴拆除行為屬於行政強制行為，同時認定被告超越職權強制拆除他人房屋行為屬於違法。（綜合報道）
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