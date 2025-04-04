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深圳機場新開加密近30航線
廣東省深圳機場從周日起開始執行夏秋航季航班計劃，按計劃新開及加密航線接近30條，每周計劃執行航班量（含客貨航班）將超過9,200架次，其中客運航班約8,200架次，貨運航班約1,000架次，日均航班量將超過1,300架次。（綜合報道）
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