貴陽常住人口增近20萬 冠全國

【本報綜合報道】內媒周三報道，貴州省貴陽市統計局、國家統計局貴陽調查隊近日發布《2024年貴陽市國民經濟和社會發展統計公報》，顯示貴陽市在全國已公布去年末常住人口的城市中，以19.96萬人的常住人口增量，力壓廣東深圳的19.94萬人，暫居全國第一。

公報顯示，貴陽市去年末常住人口達660.25萬人，增長3.12%，其中城鎮常住人口有531.63萬人，佔年末常住人口的80.52%；年平均人口650.27萬人，增長3.03%。該市已連續多年人口淨增量達到10萬人以上，其中在前年末常住人口達640.29萬人，比2022年增長18.25萬人，增量位居全國第二。

人才興市戰略奏效 報道指出，作為經濟和人口總量都不算突出的內陸省會城市，貴陽近年的常住人口增勢引起關注。當地報章曾分析指，一座城市人口的快速增長，離不開人才聚集。

2021年12月貴陽市第十一次黨代會明確提出「人才興市」戰略，近3年來當地人才數量呈現連續增長態勢，人才總量已達151.5萬人。