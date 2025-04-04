歐議會：大陸對台脅迫措施 涉違國際法

【本報綜合報道】歐洲議會大會周三通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，當中多次譴責中國大陸在台海及南海的脅迫行為，批評其不放棄對台使用武力的言論，強調使用脅迫措施實現兩岸統一是違反國際法。歐洲議會認為，必須提升在台海和印太地區的能見度，要求歐盟委員會與成員國協調好一致準備策略，包括台海可能的劇本和衝擊評估。

台媒昨日報道，外交政策評估報告除聚焦俄羅斯入侵烏克蘭對歐盟構成的安全威脅，也關注大陸在全球人權和安全等議題上的負面表現。

稱須提升在台海能見度 決議文指出，不能接受專制政權限制歐盟與台灣關係良性發展的企圖，並呼籲歐盟成員國透過明確一致的信號，確保透過武力、脅迫等手段單方面改變台海現狀的企圖不被接受，並將付出高昂代價。決議文強調，大陸的領土主張在國際法上沒依據，只有台灣民選政府才能代表台灣人民，並譴責大陸阻止台灣參與多邊組織。

至於防禦政策評估報告決議文，提到深切關注歐洲對大陸的依賴，可能影響對抗大陸經濟脅迫、或對台脅迫升級和支援俄羅斯的能力。歐洲議會呼籲歐盟和台灣針對相關安全問題定期交流，並在打擊外國操弄不實資訊方面加強合作，同時呼籲台灣對歐盟分享有關海纜破壞事件的資訊。