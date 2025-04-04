美準軍頭：未準備好對華長期戰

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席提名人凱恩周二承認，由於國防工業基礎不足，美國仍未做好與中國長期戰爭的準備。凱恩認為，雖然中國、俄羅斯和北韓展開有限合作，但沒有以集團形式行動及走向北約式聯盟的趨勢。

認國防工業基礎不足 作為認證程序之一，凱恩在事先向參議院軍事委員會提交的書面證詞中強調，與中國競爭仍然是美國最迫切問題之一。他表示，中國對美國在印度太平洋地區利益的威脅是真實存在，而且不斷增長。美國需要與盟友和合作夥伴合作，遏制中國的侵略行為。惟凱恩警告，美國目前還沒有能力應對威脅，軍事採購流程及國防工業基礎並未適應長期衝突，令美國缺乏必要的回應能力或敏捷度威懾對手。

凱恩把印度太平洋地區視為美國的關鍵戰區，稱中國軍隊進步明顯，包括調整軍事結構、部署新型國產武器系統。從數量上看，中國擁有全球規模最大的海軍。然而，中國軍隊的指揮官能力、遠程後勤、城市戰及現代戰爭經驗仍然不足。凱恩是退役美國空軍中將，須先恢復現役晉升上將，通過參議院認證才能出任參謀長聯席會議主席。