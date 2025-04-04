東部戰區圍台軍演 英方關切呼籲克制

【本報綜合報道】解放軍東部戰區周二起一連兩日在台灣周邊演訓，引起多國關注。對於美國白宮發言人表示反對任何片面以武力或脅迫改變現狀，大陸國台辦周三回應指，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。繼美國和歐盟後，英國外交部周三亦發聲明對圍台演訓表示擔憂，呼籲各方保持克制，避免採取破壞該地區和平的行動。

國台辦：不容外來干涉 英國外交部發言人表示，在台灣周邊的演訓是大陸活動模式的一部分，這加劇緊張，恐導致台海局勢危險升級。發言人重申，台海和平穩定對英國有明確利益，英方支持自由開放的印太區域，不支持改變現狀的單方面企圖。英方認為，台灣議題應由兩岸民眾透過建設性的對話和平解決，而非使用、威脅使用武力或訴諸脅迫，軍演或威脅台灣不利對話。

日本內閣官房長官林芳正周二亦表示，日本政府高度關注解放軍演訓動態，積極收集與分析情報，也向陸方傳達日本的關切，強調台海和平穩定對包括日本在內的國際社會極為重要。台灣外事部門周三表示，首長林佳龍對此表達肯定與感謝，台灣將展現堅強韌性及自我防衞決心。大陸外交部同日批評，日方有關言行公然違背一個中國原則，陸方表示強烈不滿和堅決反對，已向日方嚴正交涉。另對於日本昨日宣布對十多種半導體相關物項實施出口管制，大陸商務部稱陸方將採取必要措施維護自身正當權益。

國台辦發言人朱鳳蓮周三表示，解放軍在台周邊開展聯合演訓及在台海中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，是維護國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉。她又指，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，反對「台獨」，支持中國統一。