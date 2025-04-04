大陸海警在台周邊對可疑船隻射水炮

【本報綜合報道】解放軍東部戰區周二起一連兩日在台灣周邊組織海陸空等多兵力開展聯合演訓，大陸海警亦派出多支海警艦艇編隊圍繞台灣執法巡查。內媒周三報道，當天多支海警艦艇編隊持續在台島周邊海域開展執法演練，包括雷達偵搜、抵近查證、警告驅離、航路管制、登檢拿捕、攔截扣押等科目演練，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力。

報道指，在基隆、高雄、台中、花蓮外海的大陸海警艦艇執法員周三對模擬進出港船隻進行執法管控，面對可疑船隻高速航行，企圖逃避檢查，海警艦艇採取聯合夾擊、水炮噴射、航路管制等手段將其逼停，海警執法員迅速乘坐小艇，實施登檢拿捕、攔截扣押。

發布執法主題影片 福建海警於東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法演練時，對試圖干擾正常執法巡查的台方船隻廣播，表示對方無權干涉其正常執法行動，之後又用閩南語稱「台灣是中國的一個省」、「搞『台獨』就是死路一條」。中國海警局發布環台島執法管控主題影片《淨海》中，大陸海警船遇上台灣海巡署巡防救難艦嘉義號，台方用英語廣播，陸方隨即表明身份，並喊話：「兩岸同屬一個中國，我們都是中國人，要求你使用中文交流。」

另外，為深入落實中國海警局「淨海2025」打擊海上走私專項行動，深化「驚雷」專項行動打擊成果，廣東海警局近日在湛江舉行「粵海亮劍2025」打擊海上走私專項行動啟動儀式。此次專項行動將針對性加強海上巡邏管控，常態化保持艦艇位重點、敏感海域值守，不斷提高海上見警率、登檢率、查緝率，同時不斷強化大案要案攻堅，深化「聯偵聯營」、「聯查聯辦」等工作的機制。