解放軍31艦船圍台島 3民兵船齊現蹤創新高

傳礙液化天然氣船泊港口 台海巡署闢謠 解放軍東部戰區周三宣布結束一連兩日在台灣周邊演訓，台灣防務部門昨日公布，截至當日上午6時前的24小時，共偵獲59架次解放軍軍機，其中31架次軍機逾越台海中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域。台軍又偵獲23艘解放軍軍艦、8艘公務船在台海周邊演習，還有3艘民兵船現蹤東部海域，艦艇數量創下新高。

台灣海巡署副署長謝慶欽周三表示，周二起在台海中線以東海域偵獲多艘大陸海警船，沿着台灣24海里鄰接區活動，該署派出11艦、11艇，以兩至3艘的海巡艦艇對應一艘大陸海警船全程監控並廣播驅離，台灣周圍海域的貨輪目前均正常航行。謝慶欽批評，大陸海警船執法巡查，實是惡意騷擾和威脅恐嚇。去年金門近海快艇翻覆事故後兩岸簽署協商紀要，惟大陸海警未停止侵擾。針對網傳液化天然氣船因大陸軍演無法靠泊台灣港口，謝慶欽稱是錯假訊息，經與航港局確認，網上所指兩艘液化天然氣船是因進港排程在外海滯留等待，並於周三和昨日分別駛入高雄和台中港口。

代號揭年內勢再有演練 台灣參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，過去兩天偵獲3艘疑似大陸民兵船參與軍演，距離花蓮港138至140海里，台海巡署運用各種情監偵手段監控。謝日升指出，過往大陸對台軍演，也曾遇過大陸民兵船配合海警船對台灣進行灰色地帶襲擾，台方都有完整搜證。有分析認為，解放軍東部戰區公布此次演練代號為「海峽雷霆-2025A」，意味着今年稍後或再有對台演習。

台軍即備戰操演應對 因應大陸軍演，台軍各作戰區周三持續進行「立即備戰操演」。在南部第4作戰區，空軍第6聯隊派出E2K空中預警機及P3C反潛機，執行空中預警指揮管制及海上反潛偵察等任務。在中部第5作戰區，防空部隊實施天弓三型防空導彈系統放列訓練，空軍第3聯隊另派遣經國號戰機進行制空作戰訓練。

在第一作戰區，澎湖防衞指揮部裝騎營裝騎2舉行馬公基地應援作戰演練，派遣CM21裝甲車進行戰備裝載與應援部署。而在花蓮、屏東第2作戰區，戰備部隊出動CM21裝甲車執行重要目標防護，同時模擬敵情巡查周邊可能潛伏特工。北部第3作戰區則由陸軍21炮指部炮3營及防空營，利用M110A2自走炮、指管車、雷達車、復仇者導彈車及各式戰術輪車進行各項射擊和情報搜集演練。本報綜合報道