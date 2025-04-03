特朗普頻施壓 逼伊朗核談判

美國總統特朗普上月透露，已經致函伊朗最高精神領袖哈梅內伊，要求就核協議展開談判，並且警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。伊朗日前回應稱，拒絕在壓力下直接談判。

特朗普近日在電話訪談中表示，「若他們（伊朗）不達成協議，會有轟炸……會是他們以前不曾見過的那種轟炸」，並對其相關產品徵收二級關稅。他同時指出，雖然美伊沒有正式開始會談，但兩國政府仍有渠道在接觸。伊朗總統佩澤希齊揚則重申：「已經拒絕對美國直接談判，但是伊朗一直在參與間接談判，現在也是這樣。最高領袖強調過，間接談判仍然可以繼續。」

加強威脅 增加籌碼 雖然特朗普連番作出威脅，但伊朗方面態度相當強硬，哈梅內伊在一個宗教活動上表示，如果有人從外部作惡，他們一定會遭到強而有力的反擊；如果敵人想在國內製造叛亂，那麼伊朗將對叛亂分子作出強而有力的回應。據報道，伊朗導彈已裝入所有擁有地下基地的城市的發射器中，隨時準備發射，將讓美國政府及其盟友付出慘重代價。

以目前的情況來看，美國配合以色列連番空襲也門叛軍青年運動（胡塞武裝），亦未見顯著成效，胡塞武裝仍能作出攻擊及威脅紅海，美、以又如何能成功摧毀伊朗長期隱藏的核設施呢？反而轟炸若有如對付胡塞武裝般，造成大量民眾傷亡，美、以政府將遭全球譴責。此外，伊朗的軍事實力遠遠超過胡塞武裝，它對霍爾木茲海峽的打擊能力，遠較胡塞武裝對紅海的打擊能力強大，而威脅及封鎖霍爾木茲海峽，會導致國際油價飆升，對美國、歐洲、日本、南韓的經濟打擊，可能大至無法承受。

不少軍政專家認為，即使在美國防長海格塞斯的瘋狂推動下，特朗普也不會愚蠢到要對伊朗作出很難奏效的空襲行動，而美國及以色列亦很難成功入侵丘陵多、軍力強、有遼闊領土的伊朗。相反，若伊朗對以色列採取前所未有的空中打擊作報復，這將令沒有戰略縱深、有明顯攻擊目標的以色列無法承受，甚至會使內塔尼亞胡政府因國家遭受重創，以及反對力量圍攻，面臨極大的下台壓力。

事實上，倘若美、以襲擊伊朗，中國和俄羅斯必定強烈反對，特朗普不能不謹慎行事。因此，特朗普很可能會採取「北韓模式」解決伊核問題，先加強威脅伊朗以增加談判籌碼，然後開始接觸伊朗溫和派總統並展開談判。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻