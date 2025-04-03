古希臘羅馬雕像散香味 引誘觀眾願「聞」其詳

【本報綜合報道】丹麥哥本哈根一間藝術博物館女館長發現，古希臘羅馬雕像常散發出玫瑰、橄欖油及蜂蠟等誘人香味。她深入研究後揭示，當時藝術家往往會在作品上塗抹玫瑰香水及其他芳香物質，好讓嗅覺也成為欣賞體驗關鍵一環。有關發現日前已刊在《牛津考古學期刊》。

文獻記載添香屢見不鮮 研究指，古典文獻紀錄為雕像添香記載屢見不鮮，例如荷馬史詩《致阿芙蘿黛蒂》就生動描寫愛神雕像曾在帕福斯（Paphos）聖所接受香氛處理情景，證明有關做法在古代頗為普遍。至於為雕像賦予香氣方式分為兩種，「ganosis」通常混合蜂蠟、橄欖油與芳香油，旨在增強雕像宜人氣味，而「kosmesis」則主要使用保護性油料，也常伴有香氣，與宗教儀式相關。

研究作者、館長布倫斯（Cecilie Brons）表示，古希臘羅馬雕像原貌色彩斑斕，常飾有珠寶、織物及花環，無論以木、陶或石材製成，皆被精心上色，當香氣融入後，體驗可超越單純視覺欣賞，擴展至更豐富嗅覺層次。

不少古希臘羅馬雕像常散發出香味。 布倫斯