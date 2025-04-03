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鹿兒島外海6級地震 多市有感
【本報綜合報道】日本氣象廳昨探測到，鹿兒島縣大隅半島以東對出海域於晚上11時04分（香港時間昨晚10時04分）發生黎克特制6級地震，無發海嘯警報。地震震源深度40公里，屬淺層地震，其中鹿兒島縣鹿屋市、志布志市、宮崎縣宮崎市及日南市等地震感較為明顯。
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