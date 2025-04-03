華使館轉交緬紅會160萬元援助

曹靜表示，中方對緬政府和人民因強震遭受人員傷亡和財產損失表示誠摯慰問。中緬是友好鄰邦和胞波兄弟，地震發生後，中方向緬領導人致慰問電。中方提供一億元（約1.07億港元）緊急人道主義援助，派出多支救援隊，已救出6名幸存者。中國紅會的援助再次體現了中國人民對緬甸人民的深厚情誼。中方願根據緬方需求繼續提供賑災支持，助緬方渡過難關。苗紐衷心感謝中方第一時間緊急馳援，向緬人民伸出援手。緬甸紅會願與中方共同努力重建家園。