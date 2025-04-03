華使館轉交緬紅會160萬元援助
【本報綜合報道】中國駐緬甸使館公參曹靜周二會見緬甸紅十字會主席苗紐，轉交150萬元（人民幣‧下同，約160萬港元）現匯援助。
曹靜表示，中方對緬政府和人民因強震遭受人員傷亡和財產損失表示誠摯慰問。中緬是友好鄰邦和胞波兄弟，地震發生後，中方向緬領導人致慰問電。中方提供一億元（約1.07億港元）緊急人道主義援助，派出多支救援隊，已救出6名幸存者。中國紅會的援助再次體現了中國人民對緬甸人民的深厚情誼。中方願根據緬方需求繼續提供賑災支持，助緬方渡過難關。苗紐衷心感謝中方第一時間緊急馳援，向緬人民伸出援手。緬甸紅會願與中方共同努力重建家園。
緬強震死亡數破3000
緬甸軍政府士兵周二晚上在曼德勒，向經衝突區的中國紅十字會車隊鳴槍示警。軍政府發言人蘇敏敦指，中國紅十字會沒有向軍政府或中國大使館通報會到衝突區，車隊沒有按指示停下。
地震發生至今，緬甸已錄得超過3,000人死亡。軍政府昨宣布，即日起至本月22日暫時停火，以便地震救災及重建工作。
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