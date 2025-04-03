曼谷塌樓迄奪15命 華促中企配合泰查明

緬甸日前發生強烈地震，鄰國泰國曼谷在建國家審計署大樓倒塌。截至昨日上午增至15人死亡，仍有72人失蹤。中國駐泰國使館周二指，中方將指導有關中資企業積極配合泰國政府調查。

救援人員繼續在大樓倒塌現場移除瓦礫，昨日凌晨再尋獲一具遺體，目前其身份性別未明，交由法醫部門核實身份，其餘14名死者分別是8男6女。有救援組織指在廢墟中發現另外至少5具遺體，但目前無法救出，暫時未納入死亡統計數字。

華協調企業 供起重機助救援 中國駐泰國使館發言人強調，中國政府一貫要求中資企業在國外開展生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。此次有關中資企業參與施工的在建樓體在地震中倒塌並造成嚴重人員傷亡，中方此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問。中方已安排地震救援專家和志願者救援隊伍來泰協助泰國政府組織的救援工作，協調在泰中資企業提供重型起重機等機械設備參與救援。下階段我們將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關中資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論。

品質惹疑慮 中泰高鐵須徹查 泰國交通部長素里亞已下令泰國國家鐵路公司徹底檢查中泰高鐵項目，確保各個建設階段和所用材料符合國際認可的標準。檢查將集中在該項目第一階段，即從曼谷到呵叻，全長250.77公里。第一階段授予14個土木工程合約，並在前總理帕拉育執政期間開工。素里亞指，由意泰發展公司和中鐵十局集團（泰國）合資企業承建的國家審計署大樓發生倒塌事故後，民眾對合資企業的建築工程品質表示擔憂。本報綜合報道