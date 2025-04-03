兩岸國際

華盼通過與澳自貿協議

中國駐澳洲大使肖千周二接受專訪，提到目前中澳雙方正根據共識積極推動中澳自貿協定審議工作，中方期待通過協定審議，進一步解決彼此貿易投資關切、推動協定更好實施。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者